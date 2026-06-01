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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Gru Grus

ORF KidsStaffel 1Folge 41vom 01.06.2026
Edmund und Luzie: Die Gru Grus

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Edmund und Luzie

Folge 41: Edmund und Luzie: Die Gru Grus

12 Min.Folge vom 01.06.2026

Nachdem Baldur sein schlechtes Gewissen plagt, weil er fürchtet, zu streng mit Luzie gewesen zu sein, möchte er ihr als Wiedergutmachtung eine Überraschung bescheren. Mit der Hilfe von Edmund und Edgar Eule will er Luzie ein echtes Abenteuer erleben lassen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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