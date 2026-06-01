Edmund und Luzie: Die Gru GrusJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 41: Edmund und Luzie: Die Gru Grus
12 Min.Folge vom 01.06.2026
Nachdem Baldur sein schlechtes Gewissen plagt, weil er fürchtet, zu streng mit Luzie gewesen zu sein, möchte er ihr als Wiedergutmachtung eine Überraschung bescheren. Mit der Hilfe von Edmund und Edgar Eule will er Luzie ein echtes Abenteuer erleben lassen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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