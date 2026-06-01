Edmund und Luzie: Der KieseldiebJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 42: Edmund und Luzie: Der Kieseldieb
12 Min.Folge vom 01.06.2026
Im Gemüsegarten wachsen Unmengen an Erdbeerpflanzen. Baldur erklärt Edmund und Luzie, dass der Boden an dieser Stelle so viele Pflanzen nicht ernähren kann und man sie deshalb versetzen muss. Daraufhin beschließen Edmund und Luzie, einen eigenen kleinen Gemüsegarten anzulegen. Schnell ist ein Ort dafür gefunden, aber ist das auch der richtige Platz dafür? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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