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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Der Kieseldieb

ORF KidsStaffel 1Folge 42vom 01.06.2026
Edmund und Luzie: Der Kieseldieb

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Edmund und Luzie

Folge 42: Edmund und Luzie: Der Kieseldieb

12 Min.Folge vom 01.06.2026

Im Gemüsegarten wachsen Unmengen an Erdbeerpflanzen. Baldur erklärt Edmund und Luzie, dass der Boden an dieser Stelle so viele Pflanzen nicht ernähren kann und man sie deshalb versetzen muss. Daraufhin beschließen Edmund und Luzie, einen eigenen kleinen Gemüsegarten anzulegen. Schnell ist ein Ort dafür gefunden, aber ist das auch der richtige Platz dafür? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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