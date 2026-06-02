Edmund und Luzie: Luzies LieblingskieferJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 43: Edmund und Luzie: Luzies Lieblingskiefer
12 Min.Folge vom 02.06.2026
Luzie belauscht ein Gespräch zwischen Baldur und Mima und erfährt, dass ihre Lieblingskiefer gefällt werden muss, weil der Baum tot ist. Doch Luzie will das nicht akzeptieren und versucht alles, um ihren geliebten Baum zu retten und zu verhindern, dass dieser zu Brennholz verarbeitet wird. Edmund und Dingsda sollen ihr dabei helfen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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