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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Luzies Lieblingskiefer

ORF KidsStaffel 1Folge 43vom 02.06.2026
Edmund und Luzie: Luzies Lieblingskiefer

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Edmund und Luzie

Folge 43: Edmund und Luzie: Luzies Lieblingskiefer

12 Min.Folge vom 02.06.2026

Luzie belauscht ein Gespräch zwischen Baldur und Mima und erfährt, dass ihre Lieblingskiefer gefällt werden muss, weil der Baum tot ist. Doch Luzie will das nicht akzeptieren und versucht alles, um ihren geliebten Baum zu retten und zu verhindern, dass dieser zu Brennholz verarbeitet wird. Edmund und Dingsda sollen ihr dabei helfen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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