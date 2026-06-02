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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Der Duft der Gefühle

ORF KidsStaffel 1Folge 44vom 02.06.2026
Edmund und Luzie: Der Duft der Gefühle

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Edmund und Luzie

Folge 44: Edmund und Luzie: Der Duft der Gefühle

12 Min.Folge vom 02.06.2026

Baldur hat eine Überraschung für Luzie! Er schenkt ihr das Fläschchen, in dem Luzies Mama immer ihr selbstgemachtes Parfum aufbewahrt hat. Es duftet noch immer herrlich. Also beschließt Luzie, nach den Zutaten zu suchen, die ihre Mama für das Parfum verwendet hat und dieses nachzumachen. Edmund hilft ihr dabei, aber Parfumeur zu sein ist gar nicht so einfach. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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