Edmund und Luzie: Die verbrannte LichtungJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 46: Edmund und Luzie: Die verbrannte Lichtung
12 Min.Folge vom 03.06.2026
Luzie entdeckt ein Aquarell ihrer Mama im Vorratsraum des Kastanienbaums. Darauf ist ein Picknick der Familie Bär auf der "Lichtung der drei Tannen" zu sehen. Edmund und Luzie machen sich auf die Suche nach diesem Ort. Doch als sie ihn entdecken, müssen sie feststellen, dass die einst idyllische Lichtung nun ganz anders aussieht. Was ist hier nur passiert? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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