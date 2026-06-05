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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Pyjama-Party

ORF KidsStaffel 1Folge 48vom 05.06.2026
Edmund und Luzie: Die Pyjama-Party

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Edmund und Luzie

Folge 48: Edmund und Luzie: Die Pyjama-Party

12 Min.Folge vom 05.06.2026

Hortensia und Polka laden Edmund, Luzie und Mitzi zu einer Pyjama-Party ein. Die beiden schlauen Mäuse planen einen durchstrukturierten Abend mit Wissensspielen und gesundem Essen. Doch das ist so gar nicht nach dem Geschmack ihrer Besucher und Besucherinnen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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