Edmund und Luzie: Die ZauberkastanieJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 49: Edmund und Luzie: Die Zauberkastanie
12 Min.Folge vom 06.06.2026
Luzie und Edmund verlaufen sich im dichten Nebel des herbstlichen Waldes. Zum Glück findet Edmund eine Zauberkastanie, die ihm in dieser unheimlichen Situation die Furcht nimmt. Werden die zwei mithilfe der magischen Frucht den Weg nach Hause finden? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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