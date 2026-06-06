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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Zauberkastanie

ORF KidsStaffel 1Folge 49vom 06.06.2026
Edmund und Luzie: Die Zauberkastanie

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Edmund und Luzie

Folge 49: Edmund und Luzie: Die Zauberkastanie

12 Min.Folge vom 06.06.2026

Luzie und Edmund verlaufen sich im dichten Nebel des herbstlichen Waldes. Zum Glück findet Edmund eine Zauberkastanie, die ihm in dieser unheimlichen Situation die Furcht nimmt. Werden die zwei mithilfe der magischen Frucht den Weg nach Hause finden? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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