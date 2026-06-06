Edmund und Luzie: Der kürzeste Tag des JahresJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 50: Edmund und Luzie: Der kürzeste Tag des Jahres
12 Min.Folge vom 06.06.2026
Edmund, Luzie und Mitzi sind betrübt, dass es im Winter so schrecklich dunkel draußen ist. Denn ist die Sonne endlich mal aufgegangen, geht sie gefühlt auch schon wieder unter. Was kann man dagegen tun? Da kommt Edmund, Luzie und Mitzi eine tolle Idee, wie sie den kürzesten Tag des Jahres verlängern können. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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