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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Das Spielzeugversteck

ORF KidsStaffel 1Folge 51vom 08.06.2026
Edmund und Luzie: Das Spielzeugversteck

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Edmund und Luzie

Folge 51: Edmund und Luzie: Das Spielzeugversteck

12 Min.Folge vom 08.06.2026

Edgar Eule hat für die Kinder eine Klangmühle am Weiher gebaut. Während Edmund liebend gern den zarten Klängen lauscht, wird Luzie damit schnell langweilig. Sie möchte lieber was Anderes spielen. Damit Edmund aber trotzdem die Mühle genießen kann, will Luzie ein Spielzeugversteck am Weiher anlegen, um nicht ständig neue Spielsachen von zu Hause holen zu müssen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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