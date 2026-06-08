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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Der allerschönste Tag

ORF KidsStaffel 1Folge 52vom 08.06.2026
Edmund und Luzie: Der allerschönste Tag

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Edmund und Luzie

Folge 52: Edmund und Luzie: Der allerschönste Tag

12 Min.Folge vom 08.06.2026

Luzie und Edmund erzählen Baldur von ihren Erlebnissen des Tages und stellen fest: Das war ihr allerschönster Tag im Leben. Am nächsten Tag möchten sie genau dasselbe wieder erleben, um noch einmal ihren schönsten Tag zu genießen. Ob ihr Vorhaben gelingen wird? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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