Edmund und Luzie: Der allerschönste TagJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 52: Edmund und Luzie: Der allerschönste Tag
12 Min.Folge vom 08.06.2026
Luzie und Edmund erzählen Baldur von ihren Erlebnissen des Tages und stellen fest: Das war ihr allerschönster Tag im Leben. Am nächsten Tag möchten sie genau dasselbe wieder erleben, um noch einmal ihren schönsten Tag zu genießen. Ob ihr Vorhaben gelingen wird? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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