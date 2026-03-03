Staffel 1Folge 6vom 03.03.2026
Ein Engel auf Erden
Folge 6: Du bist der Sieger
46 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 6
Der hoffnungsvolle und ehrgeizige Baseball-Nachwuchsstar Deke Larson erleidet einen schweren Unfall. Danach wacht Larson im Krankenhaus als Schwerbehinderter auf: Beide Beine mussten ihm amputiert werden. Der zukünftige Sportstar scheint zu verzweifeln, und auch für seinen Vater bricht eine Welt zusammen - er verlässt seine Familie. Ein komplizierter Fall für Jonathan und Mark, die sich als Krankenpfleger versuchen müssen ...
