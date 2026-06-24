Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Engel auf Erden

Weihnachtsmann in Nöten

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12vom 24.06.2026
Weihnachtsmann in Nöten

Weihnachtsmann in NötenJetzt kostenlos streamen

Ein Engel auf Erden

Folge 12: Weihnachtsmann in Nöten

47 Min.Folge vom 24.06.2026

Der Weihnachtsmann im Newman-Universal-Kaufhaus zeigt mehr Interesse für die wahren Wünsche der Kinder als für die verkaufsfördernden Absichten der Geschäftsleitung. Deshalb wird er gefeuert. Nun geht er gerichtlich gegen das Warenhaus vor: Er will verbieten lassen, dass sein Name "Santa Claus" werbewirksam eingesetzt wird. Jonathan und Mark werden in eine außergewöhnliche Verhandlung verwickelt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ein Engel auf Erden
SAT.1 GOLD
Ein Engel auf Erden

Ein Engel auf Erden

Alle 2 Staffeln und Folgen