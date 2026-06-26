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Ein Engel auf Erden

Der Landarzt

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 14vom 26.06.2026
Der Landarzt

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Ein Engel auf Erden

Folge 14: Der Landarzt

47 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6

Der Wagen von Dr. Hudsbeth hat eine Panne. Mark und Jonathan kommen zufällig des Weges und werden sofort als Fahrer und Assistent eingespannt. Sie begleiten den eigenwilligen Doc bei seinen Hausbesuchen. Unter seiner dickköpfigen und nicht besonders freundlichen Schale verbirgt sich ein herzensguter Kerl. Hudsbeth hilft den ärmsten Patienten auch ohne Bezahlung. Doch dann braucht der Doc selbst Hilfe ...

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