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Ein Engel auf Erden

Eine große Liebe (2)

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 18vom 02.07.2026
Eine große Liebe (2)

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Ein Engel auf Erden

Folge 18: Eine große Liebe (2)

47 Min.Folge vom 02.07.2026

Jennifer nimmt Jonathan bei sich auf, nachdem er ihr das Leben gerettet hat. Sie betrachtet ihn nicht nur als ihren Lebensretter - sie verliebt sich auch in ihn. Der Engel, der seine himmlische Existenz gegen eine menschliche eintauschen musste, entdeckt nun ebenfalls Gefühle in sich. Aber auch Schuldgefühle kommen hoch: Hat er doch seiner kürzlich verstorbenen Frau Jane ewige Treue geschworen ...

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