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Ein Engel auf Erden

Visionen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 19vom 03.07.2026
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Ein Engel auf Erden

Folge 19: Visionen

44 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

Während eines Staatsstreichs in einem Land der Dritten Welt wurde die amerikanische Botschaft gesprengt, und alle Überlebenden sind inhaftiert worden. Kriegsberichterstatter Hale Stoddard macht sich im Angesicht des Todes klar, was er in seinem Leben alles falsch gemacht hat. Gerne würde er seiner Frau Martha noch einmal sagen, wie sehr er sie liebt. Engel Jonathan verschafft ihm die Gelegenheit dazu ...

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