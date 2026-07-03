Ein Engel auf Erden
Folge 19: Visionen
44 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Während eines Staatsstreichs in einem Land der Dritten Welt wurde die amerikanische Botschaft gesprengt, und alle Überlebenden sind inhaftiert worden. Kriegsberichterstatter Hale Stoddard macht sich im Angesicht des Todes klar, was er in seinem Leben alles falsch gemacht hat. Gerne würde er seiner Frau Martha noch einmal sagen, wie sehr er sie liebt. Engel Jonathan verschafft ihm die Gelegenheit dazu ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH