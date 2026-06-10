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Ein Engel auf Erden

Sein bester Freund (2)

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2vom 10.06.2026
Sein bester Freund (2)

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Ein Engel auf Erden

Folge 2: Sein bester Freund (2)

47 Min.Folge vom 10.06.2026

Jonathan hat den Hund Jake zu seiner wahren Besitzerin, der kleinen Jenny, zurückgebracht. Zusammen mit dem Waisenjungen Alex besucht er Jenny und Jake. Da sich Jenny und Alex wunderbar verstehen, beschließen ihre Eltern, den Jungen aufzunehmen. Als die Leihmutter, die für Jennys Eltern das Kind austrägt, das Ungeborene verliert, stehen Jonathan und Mark der Familie bei ...

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