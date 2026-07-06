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Ein Engel auf Erden

Selbstmitleid

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 20vom 06.07.2026
Selbstmitleid

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Ein Engel auf Erden

Folge 20: Selbstmitleid

47 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Jonathans und Marks Auftrag führt sie in eine Wohnanlage, die von der ständig übel gelaunten Hawaiianerin Aulani geleitet wird. Sie erfahren, dass sich Aulanis psychische Verfassung erst seit ihrem Unfall verschlechtert hat. Vorher war sie eine freundliche und allseits beliebte Sängerin. Ihr ehemaliger Gesangspartner Danny unterstützt Aulani heimlich, doch das wird ihm in keiner Weise gedankt ...

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