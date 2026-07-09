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Ein Engel auf Erden

Himmlischer Fehler

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 23vom 09.07.2026
Himmlischer Fehler

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Ein Engel auf Erden

Folge 23: Himmlischer Fehler

46 Min.Folge vom 09.07.2026

Auch im Himmel läuft nicht immer alles glatt, und deshalb ruft Oberengel Sycopomp Jonathan zu sich. Es hat einen Computerfehler gegeben: Jonathan soll einen Auftrag übernehmen, der versehentlich dem Engel Max übertragen wurde. Der hat etwas Unruhe in die Ehe von Stanley und Constance Richbourne gebracht - anstatt sie zu kitten. Der Grund dafür ist einfach: Max ist Stanleys Vater und war gegen diese Ehe ...

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