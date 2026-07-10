Ein Engel auf Erden
Folge 24: Ganz der Vater
45 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6
Jonathan und Mark werden für ihren nächsten Auftrag an eine Highschool versetzt. Trainer Vince Diller regiert das "Bandits"-Team mit eiserner Hand. Seinen Sohn Ricky nimmt er besonders hart ran, aber auch Mädchen wie Charlie haben keine Chance. Das andere Team namens "Verlierer" wird von Mark trainiert, und dort landen schließlich Charlie und Ricky. Es kommt zum großen Spiel zwischen den beiden Teams ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH