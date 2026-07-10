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Ein Engel auf Erden

Ganz der Vater

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 24vom 10.07.2026
Ganz der Vater

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Ein Engel auf Erden

Folge 24: Ganz der Vater

45 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6

Jonathan und Mark werden für ihren nächsten Auftrag an eine Highschool versetzt. Trainer Vince Diller regiert das "Bandits"-Team mit eiserner Hand. Seinen Sohn Ricky nimmt er besonders hart ran, aber auch Mädchen wie Charlie haben keine Chance. Das andere Team namens "Verlierer" wird von Mark trainiert, und dort landen schließlich Charlie und Ricky. Es kommt zum großen Spiel zwischen den beiden Teams ...

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