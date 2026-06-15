Ein Engel auf Erden
Folge 5: Ein schlechter Scherz
45 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Nur ungern erinnert sich Mark an die letzte Halloween-Nacht: Er hatte eine furchterregende Begegnung mit dem Leibhaftigen. Er will sich diesmal entspannenderen Dingen widmen. Jonathan dagegen hat Lust, um die Häuser zu ziehen und dem lustigen Treiben der Kinder zuzusehen. Dabei begegnet er dem kleinen Alan Bailey, der ganz alleine ist. Während Jonathan Alan begleitet, erfährt Mark, was Angst ist ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Ein Engel auf Erden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH