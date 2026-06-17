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Ein Engel auf Erden

Flucht in den Traum

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7vom 17.06.2026
Flucht in den Traum

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Ein Engel auf Erden

Folge 7: Flucht in den Traum

44 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 6

Mark ist erschüttert: Sein Freund Gary, den er einst bei der Polizei ausgebildet hatte, wurde im Dienst erschossen. Mark und Jonathan stehen seiner Frau Lorraine und seinem kleinen Sohn Stevie bei. Während Lorraine ihrem Schmerz freien Lauf lässt, flüchtet sich Stevie zunehmend in eine sonderbare Isolation: Er klammert sich pausenlos an seine Spielfigur "Amazing Man". Jonathan weiß Rat ...

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