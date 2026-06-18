Ein Engel auf Erden
Folge 8: Lebenshilfe
47 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Marks Freund Caz braucht Hilfe. Mark und Jonathan eilen zu dem Feriencamp, das Caz leitet. Es handelt sich um ein Heim für Blinde. Caz' Notlage besteht darin, dass ihm sein Koch davongelaufen ist. Mark lässt sich als Koch engagieren, während Jonathan die Blinden betreut. Dann kommt der junge Scott in das Lager. Er wird aufgrund einer Augenkrankheit bald blind werden. Jonathan versucht, ihn auf die neue Situation vorzubereiten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH