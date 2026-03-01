Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 12 vom 09.03.2026
23 Min. Folge vom 09.03.2026 Ab 6

Während Laura sich freundlich um eine Patientin von Anna kümmert, entgeht ihr, dass Maja eine große Sorge vor ihrer Mutter verbirgt. Tim hasst sich dafür, dass er sich von Oliver hat provozieren lassen. Er will nicht, dass das wieder passiert und macht Oliver eine klare Ansage. Susi bringt Holtmann und Leonard für die Erstellung von Social Media-Content zusammen - und zweifelt schnell daran, dass das eine gute Idee war.

