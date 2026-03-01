Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Hof zum Verlieben

Gefangen in der Vergangenheit

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 10.03.2026
Gefangen in der Vergangenheit

Gefangen in der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Ein Hof zum Verlieben

Folge 13: Gefangen in der Vergangenheit

22 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6

Majas Angst vor einer Schwangerschaft lässt sie vor dem Test zurückschrecken. Sie verheimlicht ihre Sorge sogar vor Henni und Laura. Anna redet aufgewühlt auf Ludwig ein, nicht nach Berlin zu gehen. Ludwig versteht Annas große Mutterliebe aber als Druck und es kommt zu Differenzen. Nach einem ungewöhnlichen Streit erkennt Susi, dass Tim das verletzende Ende seiner Verlobung bis heute nicht verkraftet hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Hof zum Verlieben
SAT.1
Ein Hof zum Verlieben

Ein Hof zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen