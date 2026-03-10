Ein Hof zum Verlieben
Folge 14: Alternativen
23 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6
Laura trifft Oliver für einen entspannten Abend, bis sie ihm ihre weiteren Pläne mitteilt: Sie sucht nach weiteren Käufern. Maja schiebt die Beschäftigung mit der möglichen Schwangerschaft von sich und sucht Ablenkung. Dabei findet sie unverhoffte Unterstützung: Ludwig. Susi möchte Tim helfen, die Erinnerung an seine geplatzte Verlobung zu überwinden und fasst mit Anna gemeinsam einen Plan dafür.
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
