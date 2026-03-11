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Ein Hof zum Verlieben

Nachricht aus der Vergangenheit

SAT.1Staffel 1Folge 15vom 11.03.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 15: Nachricht aus der Vergangenheit

23 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6

Laura ist überrascht, als Oliver das gescheiterte Geschäftsessen zum privaten Abendessen ummünzt. Der Verkauf des Obstanbaubetriebes scheint in geregelten Bahnen, doch dann macht Laura eine unerwartete Entdeckung. Als Regina plötzlich auf dem Albershof auftaucht, entfacht der alte Streit zwischen Georg und ihr erneut. Die überraschte Henni kriegt das mit. Holtmann wird online attackiert. Es entwickelt sich ein Shitstorm und in Susi und Holtmann erwacht ein unglaublicher Verdacht.

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