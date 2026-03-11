Nachricht aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 15: Nachricht aus der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
Laura ist überrascht, als Oliver das gescheiterte Geschäftsessen zum privaten Abendessen ummünzt. Der Verkauf des Obstanbaubetriebes scheint in geregelten Bahnen, doch dann macht Laura eine unerwartete Entdeckung. Als Regina plötzlich auf dem Albershof auftaucht, entfacht der alte Streit zwischen Georg und ihr erneut. Die überraschte Henni kriegt das mit. Holtmann wird online attackiert. Es entwickelt sich ein Shitstorm und in Susi und Holtmann erwacht ein unglaublicher Verdacht.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn