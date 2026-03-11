Ein Hof zum Verlieben
Folge 16: Zweifel
23 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
Laura erfährt aus den Briefen von Davids Vater, dass er sich mit David versöhnen wollte. Doch er hat die Briefe nie abgeschickt. Aufgewühlt trifft sie auf den potentiellen Käufer. Wird sie den Albershof verkaufen? Nach dem heftigen Streit mit Regina sieht Georg sich Hennis Fragen ausgesetzt. Holtmann und Susi sind überzeugt, die Bürgermeisterin des Nachbarortes steckt hinter der Hetzkampagne. Gemeinsam mit Leonard suchen sie eine Schwachstelle - werden sie die finden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn