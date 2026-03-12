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Ein Hof zum Verlieben

Herausforderungen

SAT.1Staffel 1Folge 17vom 12.03.2026
Herausforderungen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 17: Herausforderungen

23 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 6

Alle rationalen Gründe sprechen für einen Verkauf des Albershofes. Doch wieso hat es Laura nicht übers Herz gebracht zu verkaufen? Derweil schiebt Maja den Gedanken an ihre mögliche Schwangerschaft beiseite. Moritz ist zuversichtlich, dass er den Job bei Regina gut machen wird. Doch da stellt ihn seine Chefin vor eine ungeahnte Herausforderung.

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