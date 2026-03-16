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Ein Hof zum Verlieben

Geständnisse

SAT.1Staffel 1Folge 21vom 16.03.2026
Geständnisse

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 21: Geständnisse

23 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6

Während Maja erkennt, mit Laura über ihre Schwangerschaft reden zu müssen, kann Georg es nicht länger ertragen, Laura zu belügen. Nach der peinlichen Begegnung mit Oliver will Tim jede weitere Begegnung vermeiden - aber seine Hilfsbereitschaft erschwert ihm dies sehr. Susi blickt vorfreudig ihrem ersten echten Date mit Sören entgegen - will sich aber gleichzeitig für den Fall wappnen, dass es scheitert.

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