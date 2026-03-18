Ein Hof zum Verlieben
Folge 25: Neuanfang
23 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6
Nachdem Laura den Vertrag im Kamin verbrannt hat, erkennt sie, dass sie auf dem Hof bleiben möchte. Wie werden sich Henni und Maja entscheiden? Tim möchte mit Moritz zusammen ihre alte Rockband reaktivieren. Doch versteckt sich dahinter noch ein anderes Gefühl?
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn