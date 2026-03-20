Ein Hof zum Verlieben
Folge 29: Neue Freundschaften
23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6
Laura lädt Tim und die Fischers zu einem Umtrunk ein. Als Oliver plötzlich auftaucht, droht das alte Zerwürfnis zwischen ihm und Tim den Abend zu überschatten. Maja und Ludwig verbringen immer mehr Zeit zusammen. Doch sie spürt, dass sie ihm etwas ganz Wichtiges nicht sagen kann. Da Henni nun in Seelingen lebt, möchte sie sich konstruktiv einbringen und den Hofladen umgestalten. Aber sie hat nicht mit Georg gerechnet.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn