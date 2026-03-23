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Ein Hof zum Verlieben

Glück im Unglück

SAT.1Staffel 1Folge 31vom 23.03.2026
Glück im Unglück

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 31: Glück im Unglück

23 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 6

Oliver verhindert, dass Ludwig schwer verletzt wird. Moritz, Anna und Tim sind ihm dankbar, was jedoch nichts an deren Einstellung zu Oliver ändert, der nun Laura für sich einnimmt. Regina sorgt sich um ihr Image, weil eine frühere Mitarbeiterin sie verklagt. Dabei ahnt sie nicht, wer die Gegenseite vertreten soll. Leonard hat die Einnahmen aus dem Muffin-Verkauf verloren und sorgt sich um seinen Stand bei seinen Mitschülerinnen. Er bittet Susi um Hilfe.

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