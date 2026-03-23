Ein Hof zum Verlieben
Folge 31: Glück im Unglück
23 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 6
Oliver verhindert, dass Ludwig schwer verletzt wird. Moritz, Anna und Tim sind ihm dankbar, was jedoch nichts an deren Einstellung zu Oliver ändert, der nun Laura für sich einnimmt. Regina sorgt sich um ihr Image, weil eine frühere Mitarbeiterin sie verklagt. Dabei ahnt sie nicht, wer die Gegenseite vertreten soll. Leonard hat die Einnahmen aus dem Muffin-Verkauf verloren und sorgt sich um seinen Stand bei seinen Mitschülerinnen. Er bittet Susi um Hilfe.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn