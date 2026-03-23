Die Konkurrenz schläft nichtJetzt kostenlos streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 32: Die Konkurrenz schläft nicht
24 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 6
Während Oliver entspannt damit umgeht, dass Laura die Dornbuschs verklagt, ist Regina nicht bereit, ihr das durchgehen zu lassen. Susi sieht, wie gut gelaunt Tim auf Laura reagiert und stellt ihm eine sehr persönliche Frage. Maja findet heraus, wem das verlorene Geld gehört und sorgt dafür, dass Leonard es zurückbekommt - was Pia überhaupt nicht passt.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn