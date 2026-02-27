Ein Hof zum Verlieben
Folge 7: Familienbande
23 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6
Maja taucht überraschend auf dem Apfelhof auf. Dort trifft sie auf Georg, der ein wenig überrumpelt von noch einer Albers Frau ist. Laura versucht unterdessen, sich bei Holtmann Klarheit über den Verkauf des Obstanbaubetriebes zu verschaffen. Dort glänzt sie abermals ungeplant mit einer juristischen Expertise.
Ein Hof zum Verlieben
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
