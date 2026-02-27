Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 7vom 05.03.2026
23 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6

Maja taucht überraschend auf dem Apfelhof auf. Dort trifft sie auf Georg, der ein wenig überrumpelt von noch einer Albers Frau ist. Laura versucht unterdessen, sich bei Holtmann Klarheit über den Verkauf des Obstanbaubetriebes zu verschaffen. Dort glänzt sie abermals ungeplant mit einer juristischen Expertise.

