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Ein Hof zum Verlieben

Fluchtgedanken

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 05.03.2026
Fluchtgedanken

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 8: Fluchtgedanken

23 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6

Maja erkennt nach und nach, was das Erbe des Albershofs für sie und ihre Mutter bedeutet. Erst gelingt es ihr, das Gefühlschaos weit von sich zu schieben, doch plötzlich ist ihr alles zu viel. Moritz und Anna glauben einen Weg gefunden zu haben, um die leere Familienkasse wieder aufzufüllen. Anna überlegt, den Job zu wechseln - was Regina aber gar nicht gefällt.

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