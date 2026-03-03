Staffel 1Folge 1vom 03.03.2026
Ein Jahr Regierung: Das Interview (ÖGS)Jetzt kostenlos streamen
Ein Jahr Regierung: Das Interview (ÖGS)
Folge 1: Ein Jahr Regierung: Das Interview (ÖGS)
63 Min.Folge vom 03.03.2026
Die neue Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS steht nach einem schwierigen Start und wachsender Kritik von Opposition und internen Konflikten, zuletzt über die Wehrdienstverlängerung, weiter unter Druck. Trotz Herausforderungen zieht die Regierung eine gemischte Bilanz: Einige Verbesserungen für Bürgerinnen und Bürger seien erreicht, weitere Vorhaben stehen an. Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger geben im großen Interview bei Susanne Schnabl und Klaus Webhofer darüber Auskunft. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Jahr Regierung: Das Interview (ÖGS)
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0