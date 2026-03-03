Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 03.03.2026
63 Min.Folge vom 03.03.2026

Die neue Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS steht nach einem schwierigen Start und wachsender Kritik von Opposition und internen Konflikten, zuletzt über die Wehrdienstverlängerung, weiter unter Druck. Trotz Herausforderungen zieht die Regierung eine gemischte Bilanz: Einige Verbesserungen für Bürgerinnen und Bürger seien erreicht, weitere Vorhaben stehen an. Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger geben im großen Interview bei Susanne Schnabl und Klaus Webhofer darüber Auskunft. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer

