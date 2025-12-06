Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 06.12.2025
74 Min.Folge vom 06.12.2025

Österreich hat bei Olympischen Winterspielen bislang 71 Goldmedaillen gewonnen. Die Dokumentation zeigt die Faszination der Winterspiele, die 1924 in Chamonix ihren Anfang nahm, und begleitet außergewöhnliche Leistungen, emotionale Momente und kuriose Geschichten. Sie beleuchtet die rasanten Entwicklungen der Sportarten und erinnert an Ereignisse wie das Staatsdoping in Russland, den langjährigen Zweikampf der Sowjetunion gegen die DDR oder die Dominanz Norwegens im Wintersport. Eine Zeitreise zu rot-weiß-roten Erfolgen zeigt die denkwürdigsten Triumphe und größten Aufreger. Bildquelle: ORF/ORF Sport

