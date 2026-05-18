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Ein Land und seine Hauptstadt

Ein Land und seine Hauptstadt

ORF2Staffel 1Folge 1vom 18.05.2026
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Ein Land und seine Hauptstadt

Folge 1: Ein Land und seine Hauptstadt

2 Min.Folge vom 18.05.2026

Vor 40 Jahren wurde St. Pölten mit einem historischen Beschluss zur jüngsten Landeshauptstadt Österreichs. Der Weg dorthin war von politischen Debatten und einer Volksbefragung geprägt, wie diese Sendung zeigt.

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