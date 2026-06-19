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Ein Land und seine Hauptstadt
Folge 12: Ein Land und seine Hauptstadt
2 Min.Folge vom 19.06.2026
Vor 40 Jahren wurde St. Pölten mit einem historischen Beschluss zur jüngsten Landeshauptstadt Österreichs. Der Weg dorthin war von politischen Debatten und einer Volksbefragung geprägt, wie diese Sendung zeigt.
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