Ein Leben für die Schönheit
Folge 7: Episode 7
49 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12
Die Beziehung zwischen Dr. Artur Worseg und der 28-jährigen Fernsehredakteurin Sandra leidet weiterhin stark unter dem stressigen Berufsalltag des Arztes. Doch Sandra tut ihr Bestes, um die Partnerschaft am Leben zu halten. Währenddessen zeigt Dr. Dagmar Millesi, dass Botox nicht nur zum Aufspritzen der Lippen gut ist: Einer Patientin, die unter starkem Schwitzen leidet, hilft das Mittel beim Unterdrücken der Schweißdrüsen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4