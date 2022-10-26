Ein Leben für die Schönheit
Folge 9: Episode 9
48 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12
Nachdem in der letzten Episode Christina Lugner ihre Mutter zum Schönheitschirurgen begleitete, findet dieses Mal mit Bambi Bruckner eine weitere ehemalige Lebensgefährtin des Wiener Unternehmers Richard Lugner ihren Weg zu Dr. Artur Worseg. Sie möchte sich von dem renommierten Chirurgen ihre Brüste sowie ihre Warzenhöfe verkleinern lassen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4