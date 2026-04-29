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Ein Ort am Wort

Ein Ort am Wort: Erneuerbare Energie in der Weststeiermark

ORF2Staffel 1Folge 12vom 29.04.2026
Ein Ort am Wort: Erneuerbare Energie in der Weststeiermark

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Ein Ort am Wort

Folge 12: Ein Ort am Wort: Erneuerbare Energie in der Weststeiermark

105 Min.Folge vom 29.04.2026

Unter dem Titel "Noch mehr Windräder – oder reicht es jetzt?" wurde in der Reihe "Ein Ort am Wort" im Gasthaus Grabenmühle in Maria Lankowitz über erneuerbare Energie in der Weststeiermark diskutiert. Sendungshinweis: Steiermark heute, 30. April 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Steiermark

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