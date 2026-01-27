Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2 Staffel 1 Folge 3 vom 27.01.2026
56 Min. Folge vom 27.01.2026

Die aktuell von Einheimischen betriebene Seilbahngesellschaft steht vor großen wirtschaftlichen und genehmigungsrechtlichen Herausforderungen. Um zukunftsfähig zu sein, will der Kasberg Teil der Seilbahnholding werden und benötigt noch heuer frisches Geld. Hier hoffen die Betreiber auf das Land Oberösterreich. In "Ein Ort am Wort" - diesmal aus Grünau im Almtal - redeten die Bürgerinnen und Bürger mit, auch Experten waren eingeladen. Sendungshinweis: Oberösterreich heute, 28. Jänner 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Oberösterreich

