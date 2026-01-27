Staffel 1Folge 3vom 27.01.2026
Folge 3: Ein Ort am Wort: Große Sorge im Almtal – Letzte Chance für den Kasberg?
56 Min.Folge vom 27.01.2026
Die aktuell von Einheimischen betriebene Seilbahngesellschaft steht vor großen wirtschaftlichen und genehmigungsrechtlichen Herausforderungen. Um zukunftsfähig zu sein, will der Kasberg Teil der Seilbahnholding werden und benötigt noch heuer frisches Geld. Hier hoffen die Betreiber auf das Land Oberösterreich. In "Ein Ort am Wort" - diesmal aus Grünau im Almtal - redeten die Bürgerinnen und Bürger mit, auch Experten waren eingeladen. Sendungshinweis: Oberösterreich heute, 28. Jänner 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Oberösterreich
