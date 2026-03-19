Ein Ort am Wort: Rinder-Tuberkulose – wer ist schuld?Jetzt kostenlos streamen
Ein Ort am Wort
Folge 7: Ein Ort am Wort: Rinder-Tuberkulose – wer ist schuld?
Die Krankheit Tuberkulose (TBC) hat zuletzt gerade im Bregenzerwald für Aufregung und Diskussionen gesorgt. Auf einem Bauernhof mussten 55 Rinder getötet werden. Mehrere Höfe wurden gesperrt. Die Landwirtschaft sieht im Rotwild den Grund für die TBC-Infektionen und will mehr Abschüsse von der Jägerschaft. Die Jäger wehren sich. Man könne nicht alles erlegen. Wer hat recht? Wer übertreibt? Und wo könnte eine Lösung für alle liegen? Darüber diskutiert David Breznik u.a. mit Wolfgang Meusburger, stellvertretender Bezirksjägermeister (Bezirk Bregenz), und Landesveterinär Norbert Greber. Sendungshinweis: Vorarlberg heute, 20. März 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Vorarlberg
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