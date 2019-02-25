Ein perfekter Mord
Folge vom 25.02.2019: Tatort Familie
43 Min.Folge vom 25.02.2019Ab 12
Als Randy Sheffield in Cleveland für Gattin Doretta Frühstück besorgt, ahnt keiner, wie dramatisch der Tag enden wird. Nach dem Essen legt sich der Familienvater schlafen, da er später mit dem Schneepflug rauswill. Doch als ihn sein Kollege Jason abholt, ist Randy immer noch nicht auf. Doretta will ihn wecken, muss aber den Notdienst rufen, da ihr Mann reglos mit Blut verkrustetem Kopf auf dem Bett liegt. Der Arzt kann nur noch Randys Tod feststellen. War er gestürzt und hat sich dabei den Kopf aufgeschlagen? Während die Polizei im Haus nach Hinweisen sucht, kommt die schockierende Nachricht aus der Leichenhalle: Randy wurde ermordet, er hat eine Kugel im Kopf.
