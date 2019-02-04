Das schreckliche Ende von Miss JulieJetzt kostenlos streamen
Mark Kaplan und Julie Love aus Atlanta sind ein Paar und wollen bald heiraten, wohnen aber noch nicht zusammen. Als Mark zwei Tage lang nichts von seiner Verlobten hört, fährt er zu ihr und ruft dann Freunde und Familie an. Ihr Wagen, Handtasche und Schlüssel sind weg und auch von der 27-Jährigen fehlt jede Spur. Als Julies roter Mustang wenig später im Nobel-Viertel Buckhead zwischen Luxusvillen und schicken Restaurants entdeckt wird, hoffen alle, die junge Frau bald zu finden, aber sie bleibt verschwunden. Der Fall Julie Love wird die Polizei von Atlanta in Atem halten - bis ein grausames Verbrechen ans Licht kommt, das die Stadt noch lange verfolgt.
