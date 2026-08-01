Rendezvous am WörtherseeJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 8: Rendezvous am Wörthersee
Fast selbstmörderisch turnt eine junge hübsche Frau über die hohen Baugerüste des Schlosshotels. Sie erkundet neugierig die Baustelle des noblen Hotels. Lennie (Roy Black) ist fasziniert vom Glanz ihrer hübscher Augen. Auch sie findet ihn nicht unsympathisch, obwohl sie Lennie zunächst für den Hausdiener hält und er nicht einmal ihren Namen in Erfahrung bringen kann. Von Ulla (Christine Schuberth) erfährt Lennie später, wer die Schönheit vom Gerüst war, nämlich die Tierärztin Petra (Beatrix Bilgeri) vom Veldener Tierpark. Gleich darauf fährt Lennie zum Tierpark, um sie wiederzusehen. Beim darauffolgenden Rendezvous erfährt er von ihren ärgsten Sorgen: Bürgermeister Grasshofer (Kurt Weinzierl) will den Tierpark, der auf Gemeindegrund steht, schließen lassen. Unterstützt wird sein Projekt von Krista (Julia Kent), die inzwischen von Lennies neuer Flamme erfahren hat und ihr darum jedes Mittel recht ist, der schönen Petra zu schaden. Ein prominenter Gast sucht Quartier im Hause von Lennie Berger: Sonja Vorena (Sona Ghazarian), eine der berühmtesten Opernsängerinnen der Welt, will sich auf eine Gala in Triest vorbereiten. Doch der Baustellenlärm stört ihre Gesangsproben. Lennie weiß Rat und quartiert Sonja Vorena in der Villa von Ulla Wagner ein. Als Vorenas persönliche Leibwache sollen Josip (Otto Retzer) und Malec (Adi Peichl) fungieren. In Österreich hat die Schule begonnen. Direktor Pumpmann (Erich Padalewski), schon zu Schulanfang völlig entnervt von den Streichen seiner Schüler, zuckt erneut zusammen; Pepe Nietnagel (Hansi Kraus), einer seiner ehemals schlimmsten Schüler, steht vor ihm, diesmal aber als Kollege. Umso mehr freut sich der Direktor, dass Pepe die schlimmste Klasse übernehmen soll, aber es kommt anders, denn Pepe, der ja fast jeden Streich kennt, ist nicht so leicht auf die Schaufel zu nehmen - da kann sich der Spies leicht umdrehen. Die Schüler planen daraufhin den Direktor ein Schnippchen zu schlagen und bestellen ihn, mit verstellter Stimme, in das Haus von Ulla, wo Sonja Vorena, die er schon seit Jahren verehrt, logiert. Die beiden Hauswachen Josip und Malec haben sich bereits selbst aus dem Verkehr gezogen und so ist es für Pumpmann nicht schwer, ins Haus zu gelangen. Auch Bürgermeister Grasshofer ist da, er wiederum würde gern bei und vor allem mit Ulla schlafen. Alle Beteiligen sind etwas entsetzt, als sie sich im Schlafzimmer treffen. Besonders Direktor Pumpmann ist empört und will die beiden «Lausbuben» zur Verantwortung ziehen. Die können ihren Kopf aber gerade noch aus der Schlinge ziehen.
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