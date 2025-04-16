Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 16.04.2025
Folge 2: Joko und Klaas veranstalten ihr Quiz auf der Seebrücke Koserow auf Usedom

134 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12

Live, überraschend, ungefiltert: An vier Samstagen, live und irgendwo in Deutschland. Wo genau Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Quizpulte aufschlagen werden? Ein Geheimnis, bis kurz vor der Ausstrahlung. Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer hat am Tag der Show die Möglichkeit, Joko & Klaas zu besuchen, live als Kandidat:in dabei zu sein und um 100.000 Euro zu quizzen.

ProSieben
