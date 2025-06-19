Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 2vom 19.06.2025
61 Min.Folge vom 19.06.2025

In "Ein Sommer in Österreich" erkunden die beliebten Moderatoren Silvia und Armin das sportliche Filzmoos, mit Moorwanderung, Kletterkurs, Radtour und Kutschenfahrt. Begleitet werden sie von Ski-Weltmeisterin Michaela Kirchgasser, die ihre Heimat zeigt. Und Armin hat eine Überraschung für Silvia dabei! Dazu gibt’s Urlaubstipps aus allen neun Bundesländern – von Rafting, Segeln und Klettern bis zu Mittelalterfesten, Tierparks und nostalgischen Bahnfahrten. Bildquelle: ORF

