Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot: FilzmoosJetzt kostenlos streamen
Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot
Folge 2: Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot: Filzmoos
61 Min.Folge vom 19.06.2025
In "Ein Sommer in Österreich" erkunden die beliebten Moderatoren Silvia und Armin das sportliche Filzmoos, mit Moorwanderung, Kletterkurs, Radtour und Kutschenfahrt. Begleitet werden sie von Ski-Weltmeisterin Michaela Kirchgasser, die ihre Heimat zeigt. Und Armin hat eine Überraschung für Silvia dabei! Dazu gibt’s Urlaubstipps aus allen neun Bundesländern – von Rafting, Segeln und Klettern bis zu Mittelalterfesten, Tierparks und nostalgischen Bahnfahrten. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0