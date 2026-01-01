Ein Sommer wie damals
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Ein Sommer wie damals
Die schönsten Seen, Flüssen und Wasserlandschaften Österreichs. Vom eisigen Gamingbach über den malerischen Duisitzkarsee bis zum traditionsreichen Hubertussee erzählen außergewöhnliche Persönlichkeiten von ihrer tiefen Verbundenheit zur Natur. Hüttenwirtinnen, Fischer, Hoteliers, Sportlerinnen und Familien teilen ihre Geschichten von Freiheit, Heimat und Lebensfreude am Wasser.
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